保護翡翠水庫水質 環團反北宜直鐵開發

2019-03-21 14:49

〔記者陳昀／台北報導〕台灣水資源保育聯盟、看守台灣協會等多個環團今在立院召開記者會反對北宜直鐵開發，他們指出，北宜直鐵路線行經老舊煤礦區、斷層，恐有坍塌風險，將嚴重污染翡翠水庫水質，影響的是600萬名雙北市民的生命之水，呼籲交通部停止開發，否則將是民進黨末路。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉指出，為了維護翡翠水庫水質，原本住在淹沒區的居民，每年都要等官方公告時間才能返鄉掃墓，如今卻為了節省18分鐘喊出「北宜直鐵通過翡翠水庫」。她說，翡翠水庫管理局2014年報告顯示，雪隧施工已嚴重影響集水區水質，若硬要用政治力干擾環評、強行通過北宜直鐵，翡翠水庫得經歷12年施工污染期，並歷經7年清淤才能恢復水質，將長期重擊臺北、新北兩市600萬居民的生命之水。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，北宜直鐵路線行經台北、五分山、牡丹坑、屈尺、金瓜寮、枋腳共6處斷層與30座礦坑，雖然是已封閉幾十年的老舊煤礦區，但誰能保證挖掘後沒有坍塌風險？官方又是否調查過，施工時不會有天然氣氣爆災害？呼籲停止不當開發。

台灣生態學會研究員趙克堅表示，東部運輸的問題不在速度，而在運能，為了節省幾分鐘破壞重要溼地生態值得嗎？宜蘭需要的是縣市連結交通樞紐活化，以大眾交通取代私家車，並針對雪隧總量管制、搭配區段免費接駁車等，不僅帶動觀光、降低空污，也能減緩國道5號塞車情形。

「北宜直鐵是民進黨的末路！」綠色消費者基金會秘書長方儉說，去年在台中、宜蘭縣市長選舉敗選的交通部長林佳龍、立委陳歐珀推動北宜直鐵，顯然忘了去年教訓，呼籲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜都出面反對。

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