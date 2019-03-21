4月專屬兒童月 歸仁文化中心邀孩童DIY做蛋糕

2019-03-21 13:41

〔記者萬于甄／台南報導〕專屬於兒童的節日即將來臨，南市府文化局歸仁文化中心安排一連串豐富的動、靜態活動，讓大小朋友可以共同參與，創造美好的回憶，其中，4月14日大型戶外活動邀請孩童最愛的如果兒童劇團帶來精采演出，歡迎親子屆時踴躍響應，也讓藝術教育向下扎根。

文化局長葉澤山表示，4月是小朋友最喜歡的月份，也是專屬的兒童月，為帶動台南新豐地區的藝術文化教育，歸仁文化中心今年安排許多有趣的藝術系列活動，包含夢劇場、視覺藝術、藝術親子講座、臺灣囡仔快樂親子活動等。

此外，歸仁文化中心也與在地烘焙業者攜手合作，舉辦「小小烘焙師」工作坊，特別讓小朋友換上烘焙師的制服，親手製作可愛的造型小蛋糕，活動採線上報名，名額僅限30名，報名費250元，有興趣的親子4月2日起可洽南市府文化局官網報名。

歸仁文化中心表示，今年透過充滿創意的藝術饗宴，為大、小朋友帶來一段充滿夢想的奇幻旅程，希望小朋友乘著夢想的翅膀，讓4月兒童月可從3月開始歡樂至5月5日，詳細活動節目可電洽歸仁文化中心（06）3306505詢問。

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