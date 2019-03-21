可抑非洲豬瘟病毒！興大研發「天然矽片」提高作物收成20％

2019-03-21 13:35

〔記者張菁雅／台中報導〕中興大學材料系客座教授林江珍團隊花費16年時間，研發「天然矽片」（Natural Silicate Platelets, NSP）新型無毒抗菌材料，以「物理補捉」機制，可有效抑制細菌及病毒傳播，並能廣泛應用在於農業、畜產業及漁業，經田野測試，可增加作物收成量20％。對於非洲豬瘟病毒，學理上預測也有抑制防禦效果。

中興大學校長薛富盛表示，林江珍在2003年SARS期間，首次發表「奈米矽片」材料，該材料由天然礦土精煉而成，可有效對抗SARS病毒，而2009 年H1N1流感期間，更將此材料延伸開發出「矽銀彈900」，研究團隊希望將成果擴展至農產品，經過多年來持續努力，研發出「天然矽片」。

林江珍表示，歷經10年來30多種農作物的大規模試驗，證實「天然矽片」可替代化學農藥，抑制細菌繁殖所產生之病症，如葉黃病、銹病、炭疽病、黑腐病等，進而有效促進植物健康生長、提升蔬果品質與增加收獲量。

研究團隊經過大規模稻米田野契作測試，連續3期共生産486噸白米，全程未使用農藥，經檢驗無農藥及重金屬殘留，並可健全植物生理與促進生長，增加作物收成産量平均達20％以上。

林江珍指出，「天然矽片」具有極強物理吸附力，游動於細菌之間及附著於細菌表面，透過「物理捕捉」機制，可抑制細菌生長及病毒傳播，可應用於農作物、土壤改質、水質環境等。目前非洲豬瘟疫情蔓延，尚未有疫苗或藥物可有效抑止，「天然矽片」若透過配方技術，可做為環境消毒使用，避免病原感染，學理上預測可防止非洲豬瘟入侵。

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