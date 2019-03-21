宜蘭近海捕獲大白鯊 衝浪客驚「海上遇到不知往哪兒逃」

2019-03-21 13:31

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭漁民昨在東澳海域捕獲長4.7公尺、重達1170公斤大白鯊，引起各界議論紛紛，頭城外澳衝浪客說，大白鯊不會主動攻擊人，不必太過恐慌，但如果在海上遇到，不知往哪兒逃。

2012年10月，宜蘭漁民曾在頭城外海捕獲近6公尺長、1750公斤重大白鯊，昨在東澳海域捕到的這尾是母鯊，剖腹後裡面有14隻小Baby，來不及出生就死亡。

據了解，在東澳海域捕獲的大白鯊，嘴巴卡著魚鉤，疑似先吞食海釣船釣餌，再奮力扯斷釣繩脫逃，不慎誤入定置漁場，被漁民拖回岸上，運往蘇澳區漁會第三魚市場拍賣，每公斤50元售出；母鯊送給台灣海洋藝術館，將製作標本公開展示。

宜蘭海上運動盛行，近海出現大白鯊消息，傳到頭城外澳衝浪客耳裡，出現兩極反應，有人認為，牠們不會主動攻擊人，毋須過於恐慌，另有釣客認為，電影情節裡的大白鯊捕殺畫面很嚇人，還是得提高警覺。

一名衝浪客說，台灣近海少有大白鯊，全球遭大白鯊攻擊造成人類受傷案例也不多見，若在海面戲水時正面遭遇，國外專家建議用手拍擊大白鯊鰓部兩側，便可趕走牠們，被問到如果有天隻身衝浪，在海上不期而遇，那會如何？衝浪客回說，肯定嚇到，接下來不知逃往何處。

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