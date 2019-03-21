擊退假消息！金鑽鳳梨產地價格持續上升 均價破3月新高

2019-03-21 12:41

〔記者簡惠茹／台北報導〕金鑽鳳梨產地平均價格突破3月新高，3月18日起一甩每台斤7元左右的價格，上升到接近每台斤9元，農糧署副署長蘇茂祥表示，最近溫度越來越高，鳳梨品質業可望越來越好，價格還可望再提升。

嘉義縣近日傳出鳳梨一斤只剩下1元的崩盤價格，農委會極力澄清非事實，主委陳吉仲這周一親自南下嘉義澄清，並說明鳳梨三箭齊發外銷、內銷和加工的措施，陳吉仲當天也表示，「鳳梨價格今天下午起就會上漲」。根據農糧署統計產地平均價格，當天起的確突破3月高點。

金鑽鳳梨產地平均價格3月初價格每台斤只有7.57元，之後一直在7元左右擺盪，直到3月18日已經突破每台斤8元，3月18的價格為8.73元，3月19日的產地價格則為8.42元，3月20日的產地價格則是8.68元，產地價格不包含運送、通路服務等成本，不等於市場拍賣價格、市場末端價格。

農糧署副署長蘇茂祥表示，各地金鑽鳳梨產地價格也都約提升1元，今天台南的金鑽鳳梨每台斤約10元，高屏地區則是每台斤13到14元，嘉義縣的鳳梨則來到每台斤7到8元。

全台鳳梨產期不同，高屏2月、嘉南地區4月、台東地區6月、雲林南投地區8月。蘇茂祥指出，因為接下來溫度會越來越高，鳳梨品質會跟著變得更好，鳳梨價格也會跟著提高，一般來說，南投、雲林和嘉義縣的鳳梨，都是在清明節以後生產的品質比較好。

農糧署說明，每年3到5月是金鑽鳳梨外銷旺季，今年氣候平順加上暖冬，產期提早10到20天成熟，已輔導外銷業者及農民配合產期搶先於2月開始外銷，外銷數量已突破1萬公噸，比去年同期增加3倍。（13:05更新）

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