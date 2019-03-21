新北市清明服務網 掃墓資訊一把抓

2019-03-21 12:17

〔記者何玉華／新北報導〕新北市民政局整合各局處及公所服務建置「新北市清明服務網」，內有祭祀服務站、接駁車、交通管制、清明法會等相關資訊；此外，23日起陸續在各區設置約157處服務站，提供借用鋤頭、鐮刀、手套、水桶等掃墓用具，還有48條接駁專車路線，方便民眾掃墓。

新北市共有196座公墓、18座納骨塔，每年掃墓人潮破百萬，市府在清明節前都會先完成公墓除草，提高墓區行走安全，今年在3月30、31日、4月5日至8日掃墓重點日更加強各項便民服務，動員人力估計達1200人次以上。

民政局長柯慶忠說，為維持墓區交通順暢及人車安全，各公墓主要路口都會設置管制站管制車輛進出，提醒民眾多利用大眾運輸工具轉搭接駁車前往納骨塔和公墓。各區接駁車行駛時間從清明服務網站上新北市地圖點選行政區，即可查詢接駁車路線、發車時間、停靠站、交通管制等資訊。

另外，為體恤民眾祭祀辛勞，今年結合視障按摩小站進駐服務站，4月6日在八里慈恩納骨塔及中和納骨堂，4月7日在新莊生命紀念館，從上午8點到下午1點為民眾免費按摩。

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