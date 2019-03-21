華山苗栗老寶貝春遊 攜孩童開心訪遊樂園

2019-03-21 12:31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕華山基金會昨早舉辦一年一度的春季郊遊踏青活動，邀請苗栗縣內330名弱勢長輩及志工們一同前往竹南崎頂新樂園，除了有可愛幼兒園的小朋友們牽著阿公、阿婆的手，散步園區與小動物互動，還別開生面地欣賞夢幻馬戲團演出，讓這些平常孤獨鮮少出門的老寶貝們一展笑顏，留下難得美好的回憶。

長年獨居大湖鄉偏遠山區的74歲徐奶奶，由於對外交通不便，外出就醫拿藥困難，近期更因健康欠佳，使得向來嚮往戶外活動的她只能悶在家中，而自從華山基金會定期探訪並舉辦活動後，讓徐奶奶生活增添許多樂趣，對於此次春遊更是期待許久，今早踏入遊樂園內更猶如小孩子般興奮不已。

華山基金會邀請受縣內330名阿公、阿婆及志工們，在竹南鎮群林幼兒園小朋友的帶領下，走進崎頂新樂園賞花看海，還和園區內的可愛小動物互動，在和煦的暖春下，祖孫老幼樂得笑開懷，而後長輩們更欣賞園區的馬戲團演出，許多人都是第一次近距離觀賞，看得目瞪口呆，掌聲不斷。

崎頂新樂園表示，作為在地企業，樂意提供場地及資源回饋弱勢族群，看到這些長輩們露出笑容，享受含飴弄孫的樂趣，令人也不禁感染歡樂氣氛，也希望藉此鼓勵更多企業一同共襄盛舉。

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