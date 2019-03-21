旅行業管理規則預告修正 乙種旅行社資本額砍半

2019-03-21 12:44

〔記者蕭玗欣／台北報導〕農村、部落體驗遊等新型態旅遊方式越來越受到國人青睞，為協助旅行業朝多元化發展，交通部觀光局今預告旅行業管理規則修正草案。新版草案修正包含，乙種旅行社未來也可招攬取得合法居留證的外國人、中國、港澳居民在國內旅遊；乙種旅行社資本額由現行300萬元降低至150萬元。

近年農村、部落體驗旅遊夯，觀光局原先規劃放寬非旅行業者經營旅遊業務，但因旅行社業者反彈作罷。觀光局和業者座談後決定退一步，今天預告旅行業管理規則修正草案，共做出8點修正。

觀光局表示，過去取得台灣居留證的外國人無法參加專營國旅的乙種旅行社旅遊團，但現在很多情況是東南亞移工在台工作也會有旅遊需求或需要陪同雇主參團，因此草案放寬乙種旅行社也能接待有合法居留證的外國人。

觀光局表示，針對近年政府致力協助青年返鄉創業及在地業者，以結合在地特色文化及地方資源等方式，推廣當地文化資產給外地遊客，但許多新創業者受限於現行旅行業資本額門檻過高，無法成立旅行社，因此此次修法也將以種旅行社資本額砍半，降為150萬元。

另，現行旅行社接待或引導國外旅客旅遊，應指派或僱用英、日語、其他外語或華語導遊人員，為配合乙種旅行社可接待有合法居留證的外籍人士的修正規定，因此前述情況無須指派外語或華語導遊人員。

草案也指出，旅行業販售旅遊行程時，不得未記載出發日期，並收取費用。觀光局說明，由於部分旅行社在旅展販售未記載出發日期的預購單、訂購等旅遊行程，並向消費者先收取費用，保證1年內可任選旅遊行程出團，但若旅行社因經營不善倒閉，導致無法履行契約，恐損害消費者權益，因此禁止業者販售未記載日期旅遊商品且先收費的行為。

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