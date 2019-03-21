磐陶N次方 周美智師生聯展22日登場

2019-03-21 11:29

〔記者王涵平／台南報導〕在台南新營深耕30多年，台灣工藝之家周美智培育不少學子，22日起將在新營文化中心舉行聯展，鼓勵學生勇敢做自己，讓充滿能量的種子散播到各地成長茁壯。

周美智統籌辦理的師生聯合陶藝展演，是磐陶師生睽違12年的第二度共同展出，參展的同學有母女、夫妻、父女、姑姪、祖孫，N次方是期許技藝能不斷傳承綿延不絕。

周美智近期因選用之陶土為兩種質地混合，面對材料、環境等新的不確定因素，決定順應自然變數迎接新的挑戰，並嘗試用最好的態度去面對，手上的泥任由它恣意的成形，接納最後燒成型態都是最美的也是唯一。因近期創作對「無色相」一詞的體悟有感，而取名「無色相系列」。

布農族原住民全東明作品「亞泥事件」，透過作品強烈的闡述土地開發爭議等相關環境議題，希望能引起社會對原住民生活聚落權益的重視。阿美族創作者哈匿·扎丮，退休後回到台東故鄉，細心投入了加路蘭陶土燒窯的研究、並持續推廣原住民村落文化發展計劃，探索祖先留下來的工藝，故鄉大地萬物的感知注入思維與詮釋獨特技法，表達阿美族傳統與現代美學釉藥的結合。

【磐陶N次方】師生聯展展期自3月22日至4月14日在台南新營文化中心二樓文物陳列室。

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