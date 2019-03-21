緩解清明掃墓負擔 新莊區公所便民服務看這裡

2019-03-21 10:59

〔記者周湘芸／新北報導〕清明時將至，為提供掃墓民眾舒適環境，新莊區公所已先行進行公墓除草，並規劃多項便民服務，包括設置掃墓服務站、提供金銀紙集中焚燒、免費接駁專車、開放臨時停車、舉行清明法會及追思禮拜等。

新莊區公所今年設置2處公墓掃墓服務站，將於3月23、24日、30、31日及4月4、5日上午8時至下午3時，提供掃墓民眾手套、礦泉水、輕便雨衣，及出借鐮刀、水桶等服務，為避免焚燒紙錢引發火災，服務站也提供金銀紙錢專用袋，配合紙錢集中焚燒措施。

另一方面，新莊生命紀念館也將於3月31日及4月5日上午9時至下午4時舉行春季祭典法會；4月6日下午2時至4時舉辦基督教聯合追思禮拜，讓各宗教信仰民眾都能透過不同的儀式，表達對先人的懷念和敬意。

因清明時節人潮眾多，為紓解民眾停車困擾，上述期間上午8時至下午5時，皆將開放丹鳳國小停放小型車輛，或於新北大道七段千禧陸橋至丹鳳國小間兩旁道路，開放臨時停車。另因第一公墓附近路段施工中，上午7時至下午4時實施交通管制改道，提醒欲從壽山路口往林口方向的車輛，改道由青山路前往。

此外，區公所也於上午8時至下午4時30分，免費提供巡迴接駁專車服務，沿著巡迴接駁路線，隨招隨停，方便民眾搭乘。

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