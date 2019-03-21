清明疏運期高鐵再加開6班次 3/23開放旅客購票。（資料照）

2019-03-21 10:52

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高鐵清明假期疏運期間（4月3日至4月8日）旅客訂位踴躍，還沒訂到票的旅客注意了，台灣高鐵公司今表示，經檢視運能調度情形後，將於疏運期間再加開南下4班、北上2班列車，3月23日凌晨0點起開放購票。

旅客可透過「T Express」行動購票系統、便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購再加開的6班次列車車票。

高鐵清明假期疏運期間，總計加開211班次列車（南下105班、北上106班），6天有1051班次列車提供旅運服務，各車次並依旅運需求提供3至5節自由座車廂，以服務連假期間大量旅客返鄉掃墓及假期出遊需求。此外，為服務提前返鄉掃墓的民眾，高鐵公司另於3月23日、3月30日兩個週六晨間，加開1305車次南下列車，南港站7點50分發車，旅客可多加利用。

高鐵再加開的6班車，分別為4月3日1317次下午1點50分南港站發車，不停板橋、新竹、苗栗；1691次晚間9點10分南港站發車，不停苗栗、彰化、雲林。4月4日1607次上午7點10分南港站發車，不停苗栗、彰化、雲林；1327次晚間6點50分南港站發車，不停板橋、新竹、苗栗。4月7日1634次上午11點35分左營站發車，不停雲林、彰化、苗栗、1332次晚間9點15分從左營發車，不停苗栗、新竹、板橋。

今年清明節共有4天連續假期，高鐵公司呼籲旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站乘車；建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多利用南港站搭車。

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