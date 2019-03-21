響應政府春遊補助 旅遊業加碼祭優惠每人再省500元

2019-03-21 10:23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕瞄準政府春遊補助商機，旅遊業界宣布加碼！觀光局日前公佈春遊補助計劃，旅行團每人最高省500元，不少旅客引頸期盼；易遊網今天宣布響應政府春遊補助，推出環島之星、巴士和離島等20項春遊專案商品加碼補助，除了政府提供基本補助500元外，易遊網再追加每人最高補助500元。

易遊網表示，去年觀光局推出宜花冬高屏冬遊補助方案，明顯提升當地的旅遊熱度，以易遊網國內旅遊和國內訂房的銷售狀況來看，補助期間帶動近6成的業績成長。今年補助範圍擴大，全台各地旅遊包含離島皆可申請，搭配政府補助，易遊網再祭出加碼回饋，預期將再刺激2到3成以上的國旅買氣。

易遊網春遊補助專案商品，包含搭乘全台唯一觀光列車環島之星，暢遊花東、高屏、台中、南投等多種遊程供選擇；離島部分，則有澎湖、金門、蘭嶼團旅商品。易遊網表示，隨著花火節於4月18日開幕，也宣告澎湖旅遊旺季即將來臨，民眾可把握春遊補助機會安排一趟澎湖旅行。

觀光局春遊方案4月1日起上路，自由行週日到週四住宿每房補助500元，18到40歲青年到離島旅遊、入住小鎮民宿可多享一次500元補助，最高補助1500元；團體旅遊每人每日獎勵500元，每團最高補助3萬元，離島、入住星級旅館或企業旅遊可高加碼至5萬元。

除上述基本加碼，觀光局也開放各縣市祭出加碼方案，各縣市春遊方案上路日期將由各地方政府自訂。觀光局春遊補助官網專區預計3月22日上線，屆時民眾可上網查詢方案細節。

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