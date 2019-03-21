吳樂天說書一輩子版權保不住 山寨版「廖添丁全集」賣翻天

2019-03-21 10:12

〔記者顏宏駿／綜合報導〕講添丁，說添丁，添丁說不盡！一生用台語說書詮釋「廖添丁」的廣播人吳樂天，16日晚間在因病過世，他的聲音全留在「吳樂天講古—廖添丁全集」，一套賣6萬5千元，結果現在坊間不斷出現盜版貨，夜市或網路都賣翻天，連「吳樂天官網」的人員都出面喊話「我們才是正版，對於盜版保留法律追訴權」。

吳樂天一生靠「廖添丁」吃飯，他的台語說書記錄已成為台灣的文化資產，也有學者做研究，但他作夢恐想不到，說書一輩子，死後盜版橫行。

吳樂天的正門弟子、央廣主持人吳國禎日前受訪時提到，吳樂天長子有替父親保存500多小時的音檔，他正盡力促成讓這套講古錄音製作成App軟體，繼續流傳下去。

但「吳樂天官網」管理員接受記者訪問時打臉說，吳的子女並未擁有版權，吳樂天生前把版權授權給他們，她們擁有「廖添丁全集」，全套530集（24集至554集），賣價6萬5000元。

由於吳樂天上週過世，喚醒許多「天粉」的回憶，紛紛到網路及夜市購買珍藏版，也call in到電台希望復播「吳樂天講古」，中南部已有電台照辦，並插播廣告牟利，而坊間盜版橫行，有人直接買正版「壓片」再出售，市場價格非常混亂。

「吳樂天粉絲官網」聲稱他們才是吳樂天生前唯一指定的法定版權擁有者，對於市場流通的盜版，他們「暫時」不會追究，但請聽眾尊重版權。

彰化縣溪湖鎮一名施姓粉絲說，吳樂天最風光的時候號稱身價5億元，但卻抑鬱而終，還欠下5200多萬，也被政府追債，生前脫產，所以其子女都可能因此沒有辦理繼承，因此版權誰屬，應該還有得爭。

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