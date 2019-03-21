Google搜尋宜蘭景點 龍潭湖圖示竟見遺體照

2019-03-21 09:46

〔記者林敬倫、廖千瑩／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉龍潭湖風景區，每年湧入近80萬人次遊客，是縣內知名景點；不過，縣政府最近接獲不少反應，遊客用google網站搜尋「宜蘭觀光景點」，龍潭湖的縮圖竟出現搬運遺體照，這是要民眾到龍潭湖跳湖嗎？真的是太離譜！縣府工商旅遊處指出，已行文google要求解決問題，維護縣內景點觀光形象。昨晚google已更改該縮圖。

龍潭湖是平原湖泊，舊名為「大埤湖」，俗稱「大陂湖」，為昔日「蘭陽12勝」，湖面近20公頃，是宜蘭縣梅花湖、翠峰湖等五大名湖中，面積最大的湖泊。近年，縣府整修環湖步道，周邊有不少觀光工廠、咖啡廳進駐，加上每年六月鯝魚溯溪產卵奇景，讓龍潭湖成為熱門觀光景點。

台北陳姓遊客最近想到宜蘭旅遊，google搜尋宜蘭觀光景點資料，跑出很多宜蘭縣推薦行程，所有景點都有美麗圖片與文字說明；他瀏覽到龍潭湖時，卻發現網站介紹龍潭湖的縮圖，竟顯示出一張搬運遺體的照片，點進去一看還連結到疑似跳湖輕生的新聞，讓他嚇了一跳。

「這真的很誇張，也很離譜！」陳姓遊客說，他不知道是怎麼一回事？但網站觀光景點與風景區出現的圖示，竟然是搬運遺體照，實在很不適合，會讓觀光客卻步，許多家庭是親子旅遊，孩子看到也很穾兀，放那樣的縮圖是要民眾到龍潭湖跳湖嗎？真的重創宜蘭觀光形象，公部門應該重視這樣的問題。

縣府工商旅遊處指出，近期確實接獲不少民眾反應，google網站的龍潭湖照片應該是誤植，但觀光景點山現那種照片，非常不適合，會傷害宜蘭觀光產業與形象，縣府已行文給google，要求盡速撤下不合適的照片與連結，維護宜蘭觀光形象，也避免造成民眾誤解。

根據Google搜尋說明中心資訊顯示，使用者有任何問題或意見，都可向Google傳送意見回饋報告，google也回覆縣府，縮圖是連結到點閱率高的網站，才會產生遺體照便縮圖；昨晚間該縮圖已被更改。（9:49更新）

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