霧霾罩雙北！空汙北漂恐達紅害 今明溫差達7度

2019-03-21 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕今明各地高溫約29至32度，但明天鋒面通過，氣溫將一口氣下降7到8度。氣象專家彭啟明指出，今（21）日天氣晴朗，各地高溫有機會到達30度，但汙染物往北部飄，提醒雙北民眾特別注意。此外，週五後將大幅降溫並轉雨，提醒民眾注意溫差。

彭啟明表示，今明兩天溫度回升，各地中午高溫都有機會到30度上下，但昨日在西半部的霾害，隨著下午風向轉為偏南風，空氣污染物將逐漸的往北飄，目前台北市和新北市不少地方都到達敏感族群不健康等級，零星地區有機會接近到紅害的水準，預計可能要到傍晚才能夠緩和。

彭啟明指出，鋒面雲系已經越過長江流域，預計東北風於週五凌晨就會抵達台灣北部，溫度大幅下滑是這波首要觀察重點，週六日清晨下探到15-16度，空曠地區可能降到14-15度，提醒民眾小心感冒、心血管疾病、關節炎，特別注意年長者的健康。

此外，這波鋒面變化最大的就是雨量，零星局部可能出現強對流現象發展，也可能有閃電落雷。預期中部以北雲量會較多也會出現陣雨，週五、六、日會較為明顯，迎風面則持續有地形陣雨，其他地方是偶陣雨。

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