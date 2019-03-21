資策會、高師大產學合作 培育職場人才

2019-03-21 09:00

［記者黃旭磊／高雄報導］財團法人資訊工業策進會（資策會）與高雄師範大學簽約，培養業界所需資訊人才。

資策會產業情報研究所長詹文男，本週與高雄師範大學（高師大）校長吳連賞簽署產學合作備忘錄，雙方將就人才培育、教師交流及提供企業實習等面向深化交流，讓學生順利銜接職場。

吳連賞今天表示，資策會MIC是國內最大資訊產業（IT、ICT）推動火車頭，提供業界最新資訊，簽約後，可能在校園增加體驗課程或安排學生實習。

詹文男說，專精於資通訊產業趨勢研究，期待吸取校園能量，提供產業人才及創新轉型動能。

除了資策會，高師大也與展天影音傳媒簽約，合作培育影音編劇及演藝人才。對此，吳連賞說，可預見微電影、影音媒體為未來生活主流，而校內設有南台灣唯一表演藝術碩士學程、藝術產業專班及跨領域藝術研究所，銜接職場可擴展師生視野。

展天影音傳媒執行長王天倫表示，數位新媒體帶來新商機，將為校區帶進行動微電影等產業資源，並將優秀人才帶入業界服務。

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