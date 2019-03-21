新竹市人行道路霸退散 竹檢即起大掃蕩

2019-03-21 00:09

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為了還給行人更多的空間，新竹地檢署主動出擊！

新竹地檢署指揮新竹市警方，即日起掃蕩市區佔用人行道的違法、違規路霸，從東光路開始一直往光復路為起點，希望清路專案能讓各界重視行人安全，矯正違法佔用民眾心態，不能再心存僥倖。

新竹地檢署發現，經常傳出行人因為人行道遭佔用，不得不走上馬路，與車爭道，推嬰兒車的婦幼更少行路空間，主動分案偵辦人行道遭佔用案件，首波案件分派由檢察官許大偉指揮新竹市警局第二分局，會同新竹市政府工務處使用管理科，拍照蒐證確認違法佔用個案。

首波執行的路段為新竹市東光路到光復路路段，檢方說，這段路連接學府路多所學校及新竹公園、大潤發，往來行人、學生眾多，初步會勘約有超過40處違法佔用人行道，態樣多為以花盆佔據車位，甚至圍起來作為餐飲生意的營業空間。

檢方說，如果地上物是可移動的，檢方會要求環保局當作廢棄物直接清理，這部分為行政罰範疇；如果地上物不可移動，屬於定著式物品，那就涉及刑法的竊佔罪嫌，包括有住戶以鐵鍊將自己門前的人行道圈起範圍，以佔據停車位的作法，都將可能以竊佔罪偵辦。

新竹市警局第二分局說，目前檢方已指揮約詢違法佔用人行道較嚴重的幾名業主到案說明，他們異口同聲說，租店面時就已經這樣了，不知佔用到人行道，會儘速自行拆除，恢復人行道原狀。檢警呼籲，有違規、違法民眾及早自行排除，一同努力整頓市容，還給行人充分空間與行路的尊嚴。

檢警說，廢棄物清理法規定，不依規定清除一般廢棄物者，處1200元以上、6000元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。此外，刑法規定，意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人不動產者，處5年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金，且處罰未遂犯。

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