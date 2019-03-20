夜宿路竹高中 高市教育局長勉學生朝夢想前進

2019-03-20 23:22

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市教育局長吳榕峯今天夜宿路竹高中，鼓勵今年繁星錄取台大法律系的王同學及25名錄取各國立大學的學生，朝著夢想前進。

吳榕峯傍晚先走訪永安國小，永安國小因地勢低、常淹水，綜合球場淘空地基嚴重，另地處海邊、土壤鹽化，以致植物不易生長，校方也亟需新設圍牆，吳榕峯表示將協助解決，也當場允諾補助學校30萬元。

吳榕峯隨後轉往路竹高中，探視晚自習的同學，與校長、老師代表和家長會長共進晚餐，並與北高雄30所國中小學校長、老師對談，晚上則夜宿路竹高中校長休息室。

路中今年繁星計畫計有56人上榜，其中25人錄取國立大學，吳榕峯表示，市長韓國瑜教育理念之一就是全力推動校園雙語教育，路竹高中自2014年設立雙語實驗班及科學實驗班，5年來在推動校園雙語教育和科學教育有一定程度績效，國小端努力推動英語教育，蔡文國小更是在原高縣即已設立英語村，在高市最北方的邊陲之地，透過學制銜接，滿足地區內學生在外語學習的需求，他肯定老師們的教學成果，表示將持續落實對偏遠地區學生的照顧。

吳榕峯對於各校地處偏遠，各科目老師們在不利條件下，猶能為學生們編撰最合適的教材，設計生動活潑的教學內容，引起學生的學習動機，進而帶動學習風潮，符合108課綱自發、互動、共好的精神，表達最大的支持與鼓勵。

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