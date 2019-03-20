一起Bossa Nova吧！ 奇美博物館再推「湖畔野餐日」

2019-03-20 21:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南都會公園奇美博物館深受歡迎的「湖畔野餐日」又來了，將於這個星期天登場，今年新增室內的素描、寫生等課程，還有戶外的導覽活動，廣邀各地民眾共襄盛舉，在Bossa Nova的音樂旋律中，一起享受悠閒的午後時光。

館方表示，去年首度推出的湖畔野餐活動，吸引上萬人參加，迴響熱烈，本月24日將再次舉辦，自由入園，當天開放時間從中午起，到傍晚5點為止。

與去年一樣，建議野餐的區域，以博物館後方的奧林匹亞綠地，還有觀景碼頭外圍的風動草原等為主，讓藝文之旅的遊客，也能有不同的休閒體驗。

除了自由野餐之外，今年配合「奇麗之美」特展，新增室內的素描與寫生等課程，也首度推出戶外導覽，帶領大家深度認識博物館、奧林帕斯橋、阿波羅噴泉等建築。

屆時博物館內廳還規劃了奇美藝術獎得主的音樂節目，戶外酒神劇場的舞台，則有南藝大的四重奏精彩演出，歡迎民眾週日到訪，愜意野餐，任性放鬆一下午。

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