2年花50萬元 牙科跨專科整合治療讓30歲女重拾笑容

2019-03-20 23:23

〔記者楊金城／台南報導〕1名30歲年輕女子，因蛀牙、牙周病，導致缺牙、咬合不良，影響進食，也不敢開口笑，影響社交，求助佳里奇美醫院牙科提供跨領域專科整合治療，花了2年、超過50萬元終重拾笑容。

佳里奇美醫院牙科主任毛念平說，不少牙科診所的牙醫師，一個人分飾多個角色，要會全口攝影，治療牙齒，也要會牙齒矯正甚至是齒模，但現在病人就醫越來越要求較完善且較好的醫療品質，醫院牙科講求提供跨專科整合治療，也能為較複雜的案例提供更加專業及更有品質的醫療服務。

這名年輕女病患到毛念平門診求診，診查後發現其口腔清潔不佳、蛀牙、缺牙、後牙沒有穩定的咬合，再加上之前接受過牙科治療的牙齒排列也不整齊，影響進食致身體消瘦，因不敢笑並影響人際關係。

病人接受牙科全口影像、口內照片、牙齒模型，經過不同領域的專科醫師評估後定出治療計畫，再由口腔顎面外科醫師拔除嚴重蛀牙，牙周病科醫師改善病人牙周發炎問題，另由牙髓病科醫師對牙齒進行根管治療。再交由贋復科醫師製作臨時假牙，齒顎矯正科醫師進行齒顎矯正改善牙齒排列。

牙周病科醫師則為女病患進行植牙手術，植牙6顆，最後再由贋復科醫師替病人設計符合病人適當咬合功能以及美觀的假牙，讓病人恢復自信。

佳里奇美醫院院長周偉倪說，牙科擁有跨專科領域治療團隊，剛完成牙科診區擴建，有12個獨立診間，藉由牙科不同領域的專科醫師合作，可讓病人有完整的口腔治療計畫，提升治療的成功率。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/