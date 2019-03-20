「不投我的都是狗」台灣貓黨霸氣看板瘋傳 貓派網友：支持！

2019-03-20 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕貓才是最大公因數，貓派站出來！面對2020年總統大選，國民兩黨皆如火如荼的進行黨內初選，對此也有第三勢力台灣貓黨（Cat Party Taiwan，簡稱CPT）橫空出世，誓言要帶領台灣在後亞洲四小龍時代「逆風貓飛」；台灣貓黨還製作一個巨幅的競選看板，只見一隻霸氣貓咪在看板上，旁邊還寫著競選標語「不投我的都是狗」，讓網友紛紛表示強烈支持。

根據台灣貓黨的粉專指出，該黨的使命是「貓為邦本，本固邦寧」，也表示該黨的目標是「倡議貓咪權益、致力人貓和平發展、信仰貓咪價值」，另外也寫明台灣貓黨黨員的義務為「1、宣揚貓咪價值，爭取民眾對貓咪之支持；2、以貓為本，人以載貓，於倡議對貓有利之政策；3、定期繳納黨費（由家貓或野貓代收）」等。

另外CPT昨天（3月19日）也在臉書舉辦「2020年總統大選的網路民調」，結果貓黨推出的「可愛的貓貓」以97%比3%的支持度，「險勝」日前宣布參選的前行政院長賴清德；因此貓黨也呼籲民進黨「正視人類的聲音」，主動與台灣貓黨進行整合，共同打造 「台灣貓淹腳目」的下一個輝煌百年。

不過雖然台灣貓黨看起來煞有其事，其實只是藉著「可愛貓咪」來嘲諷政治的趣味團體，連那個競選看板都是電腦合成；但各種趣味的發文也相當受到網友關注，紛紛表示「貓狗配可以嗎？我狗派的但可以做副手沒關係，成功不必在我，台灣未來一起承擔」、「2020我願意站出來投票了!」、「被貓統治好像也不賴」、「本國史上第一個貓狗聯合政府指日可待」，也有網友稱要支持「支持2020阿才配蔡英文，貓黨整合民進黨」，被小編回「阿才放在前面，你政治有正確」

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