為民族實驗學校暖身 都達國小賽德克石板家屋啟用

2019-03-20 20:37

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉都達國小與部落居民合作建造的賽德克族傳統石板屋，今天正式落成啟用，校方特別邀請部落耆老帶著學童認識傳統石板屋特色，耆老們依循傳統站上屋頂發送糯米餅，象徵家庭興旺多子多孫，學童也圍坐家屋內火堆旁，仔細聆聽耆老說故事，讓教室外的傳統文化學習更豐富有趣。

仁愛鄉都達村屬於賽德克族部落，部落內的都達國小近幾年積極推動傳統文化復育，並爭取自108學年度起轉型發展為賽德克民族實驗學校，各項軟硬體設施也緊鑼密鼓籌備，校方與部落居民合作建造的傳統石板屋，率先在今天落成啟用。

都達國小校長余秀英特別邀請部落耆老簡阿守、紀木火、蔡武勇、村長洪光勇，擔任4位主祭家庭，展開石板屋完工祭典儀式，感謝祖靈庇佑，耆老們隨後站上石板屋屋頂，丟下糯米餅，象徵家庭興旺，多子多孫，學童則表演傳統歌謠、賽德克勇士舞，小朋友與文化健康站長輩共舞，溫馨熱鬧；傳統石板屋內也升起火堆，學童圍坐仔細聆聽耆老說故事，分享長輩所烤的豬肉，讓教室外的傳統文化課程超真實又有趣。

余秀英感謝部落耆老指導部落年輕人和學校學生，共同完成傳統家屋，她說，要完成賽德克族傳統文化知識體系，仍要借重部落耆老長輩的智慧，賽德克族傳統石板屋是校園空間改造的成果，同時透過傳統家屋呈現賽德克族的文化背景、自然環境、整體聚落或社區等特質，將家屋建築活化，延伸為教室外的學習場域，而能激發學生自我文化認同與學習動機。

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