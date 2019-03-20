醫病》中醫看眼科？糖尿病患病變靠中西醫合併治療改善

2019-03-20 22:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一名年近七旬的阿公有逾20年的糖尿病史，因曾吃西藥過敏讓臉整個腫起來，從此恐懼吃西藥，血糖控制不穩，近年更常倍感視茫茫，意外得知中醫也能看眼科，抱著姑且一試心態就診，醫師根據他的情況以中藥調理，並合併西醫控制血糖，讓阿公擺脫視力模糊困擾。

68歲的郭姓阿公患糖尿病逾20年，近兩年來常感覺視力模糊，有時眼睛看到「一堆蚊子飛來飛去」，但因阿公多年前曾吃西藥後出現臉腫數天的過敏反應，嚇得不太願意吃西藥，血糖控制不穩，對視茫茫情況也一忍再忍。

一次因郭太太到中國醫藥大學附醫中醫部看關節痛，不經意看到中醫部有眼科，回家興奮告知丈夫「中醫也有眼科」，終說服阿公到醫院看中醫。

中國附醫中醫部醫師陳瑩陵利用簡單的黃斑部病變測試「阿姆斯勒方格表」，發現阿公有視物扭曲的現象，研判可能已出現多年糖尿病引發的視網膜病變，安排抽血檢查糖化血色素，發覺患者數值竟然高達12.3（正常人的數值是4~6），血糖極高。

細問才知阿公因怕吃西藥過敏甚至因血糖控制不佳，怕藥「愈吃愈重」，多年來斷斷續續吃降血糖藥，加上對飲食沒有特別節制，以致血糖控制不佳。

陳瑩陵建議阿公，採中西合併治療搶救視力，包括透過中醫辨證處方，以益氣明目、健脾補腎、化瘀通絡的中藥調理；同時請他到中西結合門診接受西醫胰島素控制血糖，經中西合併治療數月下來，阿公視力模糊情況減輕，不再看到「一堆蚊子」。

陳瑩陵說，很多民眾對中醫也看眼科感覺好奇，但事實上很多醫學古籍就記載就有針對眼疾治療的醫案及方法，目前中醫針對乾眼症及滑手機、看電腦後出現的高眼壓症候群及糖尿病視網膜病變前的調理，經由中醫眼科透用傳統中藥、針灸、穴位按摩等方式，均有不錯的調理效果，可提供民眾視力保健新選擇。

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