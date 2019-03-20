醫病》7旬婦慢性偏頭痛40年 打肉毒桿菌素見效

2019-03-20 21:13

〔記者陳建志／台中報導〕台中72歲黃姓阿嬤從年輕至今頭痛已經40年，幾乎天天靠吃止痛藥和感冒藥止痛，去年再度頭痛就醫，診斷為「慢性偏頭痛合併止痛藥物過度使用頭痛」，原以口服偏頭痛預防藥物治療，但出現頭暈等副作用，醫師建議施打肉毒桿菌素注射治療，注射後2星期頭痛就消失，連續接受3次治療，至今已半年未再出現偏頭痛，終於解決40多年來的困擾。

長安醫院神經內科孔勝琳醫師今天表示，這名患者因不明原因從30多歲開始，幾乎每天都被偏頭痛困擾，但因問題始終無法解決，只能靠止痛藥和感冒藥止痛，去年3月到院就診，確診是複雜且難治療的「慢性偏頭痛合併止痛藥物過度使用頭痛」。

孔勝琳表示，一開始讓患者服用預防偏頭痛口服藥，此類藥物需連續服用2至3星期才會感覺到療效，持續服藥1至2個月效果最好，但因患者平時已需服用高血壓、心律不整與胃潰瘍藥物，加上服藥後出現頭暈、想睡覺等副作用，詢問是否有其他的治療方式？討論後建議可接受注射肉毒桿菌素治療。

孔勝琳表示，此方式只需每3個月在頭部的前額、後腦和上肩頸等31個部位注射肉毒桿菌素，患者去年6月第一次施打後，約2週頭痛就明顯改善，不需再吃止痛藥，去年9月、12月又接受2次治療，今年3月回診時表示，已經連續半年沒有出現頭痛，非常開心終於解決困擾40多年的問題。

孔勝琳表示，頭痛可分為腦部結構沒問題的原發性頭痛，以及腦部長腦瘤的次發性頭痛，包括偏頭痛、喝酒、睡眠不足頭痛，都屬於原發性頭痛，若1個月有超過15天的慢性偏頭痛，在其他治療方式都沒效時，會建議施打肉毒桿菌素治療。

孔勝琳表示，此方式在全世界治療慢性頭痛已被證實有效，主要是肉毒桿菌素施打後，會送到疼痛中樞的三叉神經核，達到減輕疼痛的效果，此方式並有安全、沒有副作用的優點，不過目前健保仍沒給付，民眾須自費。

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