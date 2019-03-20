不定時炸彈！ 竹北鐵皮倉庫驚見80支瓦斯鋼瓶

2019-03-20 19:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局擴大檢查液化石油氣（瓦斯）相關處所，19日在竹北市查獲一處鐵皮倉庫內，竟違規儲存80支液化石油氣鋼瓶，鋼瓶總重1760公斤，立即逕行舉發，將依法處3萬元以上10萬元以下罰鍰。

消防局說，違規儲存液化石油器鋼瓶，於火災現場容易造成火勢擴大，且有引發閃燃、氣爆的可能，形成不定時炸彈的危機；為維護公共安全，消防局不分季節變化持續進行相關檢查，統計近3年來，轄內違法儲存液化石油氣鋼瓶已累積共21件。

消防局說，依據公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法規定，液化石油氣容器應儲存在合法的儲存場所；但竹北市一處鐵皮倉庫內，竟違規儲存80支液化石油氣鋼瓶。

消防局呼籲，業者應有維護公共安全的企業責任，切莫貪圖省事，而導致憾事發生；民眾如發現住家附近有違規儲放液化石油氣鋼瓶的情形，請立即通報119，共同維護公共安全。

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