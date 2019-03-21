一年四季不中斷 金峰鄉規劃5條原鄉之旅

2019-03-21 00:17

［記者陳賢義／台東報導］台東金峰鄉排灣及魯凱族文創人才輩，且被譽為「陶甕的故鄉」，亮麗的山川景觀令人心曠神怡，為打造在地觀光及行銷在地產業，透過台東縣政府及公所規劃出五條特色遊程，讓旅客能自在地騎自行車遊遍部落各景點及工坊，盡情體驗熱情的人文風情，享受原鄉美食和藝術饗宴，一年四季不中斷。

沿著台9線開車前往金峰鄉，倚山面海的美景盡入眼簾，太平泮的明媚加上山林裡放輕鬆，輕輕鬆鬆就可恣意享受部落的熱情及純樸。搭配紅藜、小米、洛神作物採收，及結合自然文化藝術體驗，縣府及公所規劃出五條特色遊程，包括了紅藜季、鄉大運、小米祭、寶石季和獵人祭。

公所表示，每年1至3月是紅藜採收的季節，將大地妝點成美麗的畫布，真是美不勝收；而4到5月的鄉大運，則是原住民文化最重要的一環，也是族人展現矯健身手的好機會；而7至8月的小米豐收是排灣族人的歲時祭儀，到來賓客可體驗最傳統的部落生活；其次，規劃在9至10月的獵人祭，展現了原住民先人的智慧無所不在，從建築到獵人文化，植物到動物，大自然就是族人最好的老師；至於寶石季，每年11至12月初是洛神花採收的季節，遊客可嚐嚐洛神花酸甜滋味，並跟隨族人回顧這豐收的一年。

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