喜憨兒義大利麵屋開業 高雄市府首長讚CP值

2019-03-20 20:35

［記者黃旭磊、張忠義／高雄報導］尚禮社區照顧中心PASTA餐飲開幕，憨兒服務備受好評，高雄市府首長大讚CP值。

照顧中心一樓PASTA餐飲本週開幕營業，20名憨兒包含中度以上身心障礙者，到此接受日間照顧時由專人協助服務顧客，吧台提供新鮮麵包、西點、午晚餐及下午茶，增加憨兒與民眾互動、學習機會，也提升自信。

社會局局長葉壽山、喜憨兒基金會執行董事蘇國禎到場支援，品嚐臘腸鯖花魚水管麵及義式烤鮭魚，憨兒服務生喊「歡迎光臨」並於桌邊噓寒問暖，2人大讚服務熱情、餐食美味。

服務生小珍是重度智能障礙者，服務中餐時段，性格積極，長期反覆學習收餐、洗碗和折口布紙，穩定完成交托工作，已能帶領新進人員。

葉壽山說，喜歡吃義大利麵，這家寬管麵大又厚，用料成本高、擺盤精緻，CP值絕對划算，至於地點位於市中心民生、民族路巷內，來這喝咖啡很有文青氣息。

中心由社會局委託喜憨兒基金會辦理，讓身障者融入社區並給予家屬喘息機會，局方另設有社區日間作業設施、樂活補給站、社區居住、家庭托顧等住宿式及日間照顧服務多元服務據點。

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