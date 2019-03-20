來看掌中戲！228最後武力抵抗 「陳篡地傳奇」週六上演

2019-03-20 18:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕出身於彰化縣二水鄉的醫師陳篡地是228事件中最後的武力抵抗者，當時他組織民兵對抗國府，潰敗後獨自在山林中躲藏6年，國府軍警捉不到他，先整肅槍決他的親友，又透過台中一中的同學、前副總統謝東閔週旋他投降，他終身被限制在台北車站後的太原路行醫，日夜由特務監視，至1986年過世為止，本週六（23日）晚間7時至9時30分，明世界布袋戲團在台中火車站舊站大門廣場，公演《二八水風雲錄：陳篡地傳奇》的布袋戲，免費提供觀眾了解這位傳奇人物。

陳篡地（1906至1986，享壽80歲）是彰化二水人，赴日取得醫師資格，1933年回台在斗南、斗六等地執業眼科醫師，太太謝玉露是婦科醫師，1945年二戰末期，陳篡地被日軍征到南洋當軍醫，搭乘的「神靖丸」貨輪在越南海域被美軍轟炸，除了陳篡地、劉占顯等幾位台灣人棄船逃生外，其他38位台灣醫生、55位醫生助理、184位軍伕工員都葬身海底。

陳篡地登岸越南，意外結識原名阮愛國（後改名胡志明，為越南國父），加入其領導的「越南建國同盟」，在突擊隊中擔任醫生，因滿腔熱血又具拳腳功夫，並治癒「越盟」人民軍司令武元甲的屬下愛將「吳隊長」，而被「越盟」視為「游擊英雄」。

二戰結束後，陳篡地返台前夕，被他治癒的「吳隊長」贈送一批武器，讓他的船隻遇上海盗、海賊時可運用，陳篡地靠岸高雄港時，將武器預先藏妥，1947年228事件爆發，陳篡地就用這批武器組織民軍對抗國府。

228事件中，陳篡地是國府公認最難纏的武力扺抗者，他有武器，又有越南游擊隊作戰經驗。深藏叢林6年不被逮捕，國府為了逼他投降，整肅他多位親友，先後槍決其堂弟陳順辰、姪子陳混淪，以及同族親戚許聆音、謝信通、張炎祈。

陳篡地在謝東閔週旋下，提出三項投降條件，一是不能危害親友，二是不能沒收財產，讓他繼續行醫，三是受他連累的逮捕者一律釋放，他於投降後羈押10個月，之後被限制其在台北車站後的太原路行醫，取名「建安醫院」，日夜由特務監視，至1986年過世。

台中市新文化協會等團體，於本週六（23日）晚間7時起，於台中火車站舊站大門前廣場，舉辦明世界布袋戲團演出的《二八水風雲錄：陳篡地傳奇》（掌中戲），現場自由入座，免費且無需報名，歡迎民眾欣賞。

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