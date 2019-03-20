暖冬造農損 苗縣農損申請梨穗5成、紅肉李破9成

2019-03-20 17:27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣為農業大縣，但是縣內兩項主要農產高接梨與紅肉李因暖冬因素，造成農作物冬眠期不夠長，無法累積足夠養分以推動農作物甦醒後繼續成長，造成李樹不開花、高接梨穗嫁接存活率低，農損嚴重。苗栗縣政府統計高接梨農與李農各有1097、279聲請農損補助。

苗栗縣府農業處農務科指出，縣內高接梨總種植面積約1500公頃，主要遍布卓蘭鎮、大湖鄉、三灣鄉等鄉鎮，但因梨穗嫁接期間因之前溫度較高，貯存能量無法推動高接梨養液，造成嫁接存活率低。

除了已經有1097位高接梨農申請補助，申請受損補助面積也達到751公頃，約高接梨栽種面積一半，狀況慘烈。

至於紅肉李，同樣因暖冬因素，紅肉李冬眠時間不足，無充分養分推動花苞開花，過往於二月下旬就能見到紅肉李產地遍佈滿山李花今年全都不見蹤影。

苗栗縣政府統計紅肉李栽種面積約250公頃，主要遍布於大湖鄉、泰安鄉等地，但有221公頃申請農損補助，受害率達九成。

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