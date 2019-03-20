江翠重劃區將移入2萬人 僅1條4米寬道路通市區

2019-03-20 17:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋江翠北側重劃區近年建案蓬勃，預計3年內增加2萬人口，但連接板橋市區僅仰賴1條4米寬道路，地方憂心未來恐造成塞車。新北市議員葉元之今天辦理會勘，市府允諾將4米道路拓寬成10米，並另外開闢兩條新的4米道路，紓解塞車問題。

「江翠北側重劃區」占地達82公頃，近大漢溪，許多建商打出「水岸第一排」的宣傳廣告，吸引民眾購屋置產。目前重劃區有30多件建案，預計3年將有5000戶完工，吸引2萬人進駐。

葉元之日前接獲溪頭里長郭東勝陳情，郭東勝表示，目前該區域尖峰時間從長江路往華江橋的車流，只能由長江路二段311巷進出，道路寬度僅 4米，塞車相當嚴重，「未來人口進駐，交通勢必大打結！」

葉元之邀集市府到場會勘，城鄉局表示，長江路二段311巷已經變更為10米道路，但尚未取得用地。工務局承諾，會和里長一起努力，盡快取得土地拓寬道路。

此外，重劃區還有兩條4米道路未開通，道路預訂定地上仍有私人建物，新工處表示，將納入「瓶頸打通」專案評估，盡速取得道路用地，預計1年開通1條。

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