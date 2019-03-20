在阿嬤的告別式場地上課 酒駕累犯震撼：真的要改

2019-03-20 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕公路總局板橋監理站前陣子安排「5年內2次以上酒駕」的累犯到新北市立殯儀館「震撼教育」，據說，課程結束後收到不少正面回饋，其中還有學生分享，阿嬤3年前告別式就辦在這，像是阿嬤在告誡，讓他下定決心要改正。台中市交通局也前來諮詢相關辦法，擬在4月中跟進。

據《Ettoday東森新聞雲》報導，公路總局板橋監理站日前透過台灣酒駕防治社會關懷協會，安排76名酒駕累犯至殯儀館上課，上課地點布置如告別式場，上頭掛著全國因酒駕車禍而往生的亡靈海報，禮儀廳也放有蓋著布的移動式冰櫃，全場莊嚴肅穆，學員們表情凝重，安靜上課。課程中還有帶學員認識待殮室、感受冰冷的移屍推車等。

此次課程講師、協會秘書長林美娜指出，上課過程中，不太向學員直接宣導「不要酒駕」、「不要怎樣怎樣」，而是要他們感受生命，想想自己還有什麼事沒有做的，如第一個問題就是問學員「有參加過什麼印象深刻的告別式」？

林美娜分享，課後有收到學員的回饋，其中一名學員說，在殯儀館上課讓他想到過世的阿嬤，因為阿嬤3年前就在同個場地辦告別式，就像是阿嬤在告誡他「乖孫啊，你這麼年輕，不要這麼快就來跟我見面」，讓他下定決心要改。也有其他學員說太對不起社會，顯示不少學員都受到震撼。

林美娜補充，台中市交通局也接洽，諮詢殯儀館講習的流程，擬在4月中，將酒駕累犯的震撼教育帶到台中。

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