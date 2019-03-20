Seafood的車庫？光入鏡8輛豪車就逾億 車牌尾碼都一樣

2019-03-20 17:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕有男子在一處停車場拍到停了8輛昂貴跑車與豪車，包括法拉利、保時捷、藍寶堅尼、賓士與勞斯萊斯，且車牌號碼數字部分都一樣，研判是同一人所有；拍攝者一邊讚嘆「全部都是超跑」，一邊碎念「另一層地下停車場還有」；網友懷疑此停車場位在新北市八里區，推測車主就是人稱「師父」的妙禪；不過，記者調閱歷史報導發現，妙禪確實擁有多輛豪車，但車牌號碼尾數不同。

拍攝者一邊攝影，一邊讚嘆說「這個很扯，大家看看，都是「XXXX」（車號），有錢到沒臭沒洨，全都是超跑」，他強調，拍攝地點是地下二樓停車場，地下一樓停車場還有，這裡一個車位要200萬元，樓上有一輛白色賓利，樓下還有一輛黑色賓利（應為勞斯萊斯），實在是有錢到「沒臭沒洨」（誇張離譜或狂妄），影片中可見，豪車都是市價數百至數千萬元的超跑名車，包括法拉利、保時捷、藍寶堅尼、賓士與賓利共8輛，市價絕對破億。

上述影片被傳到臉書爆料公社等網站，受到網友的熱烈討論，有網友懷疑，這是妙禪的車庫，至於車牌號碼都是「XXXX」，應為取特別的諧音，不過，另有網友質疑，公布別人的車牌不妥，可能違反個人資料保護法，拍攝者有仇富心態，但亦有懂法律的網友說，車牌是公開的資訊，拍攝地點又是停車場，並非個人住宅等隱私地，拍攝者除了車牌之外，沒有公布其他個人資訊，並無違法之虞。

至於上述地停場，是否為妙禪車庫？網友有此一說「這是位在八里，停放的都是妙禪的愛車！...誇張的是車號都是 XXXX」，記者查閱歷史新聞資料，妙禪確實愛車成癡，已知至少擁有市價4000萬的勞斯萊斯、1375萬元賓士、1680萬元的賓利等名車，但車牌號碼是「6666」，與這段影片中的車輛不一樣。

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