世大運導演領軍台江文化中心開幕大戲 專屬甜點好夢幻

2019-03-20 17:00

［記者劉婉君／台南報導］台南台江文化中心即將在4月13日開幕，開幕大戲《海江湧—咱的日子》以台江在地居民的生活記憶為題材，並遴選30名大小素人參與演出，並首度將戲劇與甜點結合，推出3款主題甜點，海洋藍白色調好夢幻。

台江文化中心為全國首座由地方催生的複合式文化中心，開幕大戲《海江湧—咱的日子》由台南人劇團與阿伯樂戲工場共同製作，於4月19日至28日演出，由世大運開幕式導演之一的廖若涵領軍，將整座劇場變成一座記憶博物館，使不同時期的台江生活場景，在觀眾身邊展開。

而此次台南市文化局也首度嚐試將戲劇與甜點結合，邀請香格里拉台南遠東飯店的甜點主廚許煜新，為《海江湧—咱的日子》量身設計出「海江湧蛋糕」、「台江之美杯子蛋糕」、「海之美貝殼巧克力」等，3款專屬甜點。

許煜新表示，3款甜點以戲劇主軸的海為元素，運用海鹽等，海浪、貝殼等造型，滿滿海洋風，配合台江文化中心開幕，4月份在飯店外賣部陳售。

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