促進甲安埔發展 中市議員提「五好」政策

2019-03-20 16:56

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市府至大甲區公所舉行市政會議，多數里長替里民反映地方發展的憂心，從大甲車站到鎮瀾宮商圈的發展、活動中心使用結合老人照顧服務以及海線鐵路高架化雙軌化等交通議題，市議員施志昌今日提出「景點串連好觀光」、「在地產業好發展」、「平衡城鄉好交通」、「長幼有托好社福」與「文創發展好文藝」等「五好」，多重面向回應甲安埔居民的期待，為甲安埔打造新家鄉！

市府昨日至大甲區公所舉行市政會議，施志昌今日表示，綜合里長意見彙整，甲安埔的交通問題一直是當地居民的痛。甲安埔不論是火車班次、公車路線以及班次等都相當少。而且交通不只是影響了當地居民就學、上班、就醫等日常通勤所需，連帶的也影響了其他地區的遊客到甲安埔的意願，以及新的產業是否願意進入甲安埔。

施志昌表示，平衡城鄉好交通不只是著重在甲安埔到市區，除了要儘速推動海線鐵路高架雙軌，還要發展當地的區域路網，如設置客運轉運站與區域型公車路網。

施志昌指出，甲安埔的地方產業相當別具特色，像是在地的糕餅、米食、芋頭、蔥與火龍果等，品質相當好，建議花博外埔園區未來能轉型成協助農業發展與觀光的基地，建立屬於甲安埔的品牌，讓當地的農產品能外銷。甲安埔的觀光景點缺乏整體規劃難以串連。像是大甲鐵砧山、外埔的忘憂谷、大安的海水浴場等，需要有整體性的規劃與重新打造。

施志昌指出，里長在市政會議上不斷反映空間不夠的問題，讓長輩無處可去，幼托的問題更是嚴重，市府應該廣設公托、公幼、假日臨短托中心與親子館，也要充實老人照顧服務與空間。

施志昌表示，甲安埔比起市區猶如文化沙漠，多項展覽均辦在市區。而大甲火車站南側台鐵的八間日式宿舍荒廢多年，他建議可以打造成文創園區，也為大甲妝點新門面。此外，也要積極邀請兒童劇團與藝文特展到甲安埔展演，讓甲安埔的居民能獲得更多藝文資源。

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