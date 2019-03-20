南市議會版燈會參觀人數宣稱破10萬 加碼辦繪畫及攝影賽

2019-03-20 16:08

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會主辦的「點亮台南『議』起Show」燈會，短短5天，參觀人數市議會宣稱破10萬人次。市議會統計，這5天參觀人數已將近12萬人次。市議會今天召開記者會，宣布於3月22日起至4月8日止舉辦繪畫及攝影比賽，攝影賽首獎為1萬元等值獎品，歡迎民眾參加。

議長郭信良今天與市議員蔡育輝、林阳乙、蔡旺詮、吳通龍、李中岑、李偉智、王家貞、周麗津等人在市議會召開記者會。

郭信良表示，從3月15日啟燈至今，參觀燈會的民眾已經有近12萬人次，他自己都沒想過會得到這麼大的迴響。不少人建議，這是南市議會廣場有史以來最熱鬧的燈會，沒有留下紀錄很可惜，所以才決定由議會主辦繪畫及攝影比賽，廣邀學生及各界人士以繪畫及攝影的方式為燈會留下美好的紀錄。

郭信良說明，繪畫比賽分為幼兒園組、國小（高、中、低年級3組）及國中組。參賽者可依簡章資訊到本會索取比賽畫紙，交件日期為3月22日起到4月8日。而攝影比賽參賽作品可用掛號郵寄或親送至市議會收發室，收件日期同為3月22日起至4月8日止。詳細簡章資訊可在3月22日起至台南市議會網站 查詢。

他表示，得獎作品不僅會在市議會展示，還可能出現在市議會印製的記事本、月曆等印刷品上，具有紀念價值，希望大家踴躍參加比賽。另外，週一到週四晚上6點半起，前100名在燈會現場臉書打卡「點亮台南議起秀」的民眾，可憑手機畫面至市議會廣場服務台領取小禮物。

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