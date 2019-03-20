外埔納骨堂不敷使用 第二納骨堂預計110年完工

2019-03-20 15:41

〔記者張軒哲／台中報導〕隨著土葬式微，外埔納骨堂最熱門的南向櫃位已滿，向隅民眾抱怨連連，加上第一示範公墓遷葬在即，櫃位需求殷切，市議員吳敏濟極力爭取興建第二納骨堂，台中市生禮處長劉振村今日在工程說明會上指出，新建工程已在進行細部規劃，預計110年底完工，提供2萬多個櫃位，可滿足未來幾年的需求。

吳敏濟表示，國人往生後火化的比例已達95%，納骨堂櫃位的需求愈來愈大，政府應該預做規劃，以大甲納骨堂新建工程為例，由於受到都發及消防法規的限制，啟用時間拖延了一年，許多先人骨灰被迫暫存於民間禮儀公司或是殯儀館地下室，令往生者與子孫無法安心，政府應該引以為鑑，加速進行，2年前提案爭取興建外埔第二納骨堂。

水美里長陳俊樑、鐵山里長劉圳和三崁里長曾銘郎等人表示，自從數年前政府提倡火化的風氣之後，納骨堂櫃位的需求就愈來愈高，希望第二納骨堂早日完成啟用造福先人。劉振村指出，目前外埔第一納骨堂所剩骨灰櫃位約1700、合計骨骸及神主牌的空位約2000位，近半年來平均每個月新增29個骨灰罈進來，如果加計第一公墓年底公告到期須自行遷葬的108門土葬墓，需求將更為殷切。

劉振村表示，第二納骨堂緊臨第一納骨堂東側，工程經費8,000萬元，五層建築總樓地板面積3,060平方公尺，可容納20,814個櫃位，目前正在進行細部規劃，預計110年底完工。未來即使第一公墓全部遷葬，遷葬總數1萬門也足以容納。

外埔納骨堂管理人員梁雅玲表示，國人多數優先挑選坐北朝南的櫃位，也希望避開天花板上的橫樑及其它排櫃位的轉角，目前第一納骨堂鄉親詢問度最高的南向櫃位已滿，會介紹轉向其它地方的納骨堂詢問。

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