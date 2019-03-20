高速公路逼車惡形惡狀 法官「一時情緒激動」輕判2月徒刑

2019-03-20 15:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子行駛中山高速公路時，認為男子阿祥開車慢又踩煞車，而在高速公路上演逼車、猛閃大燈等危險駕駛戲碼，阿祥進入台中市區時，陳男還一路尾隨，狂按喇叭亮大燈，甚至把車斜切橫擋道路，再下車踢踹阿祥的汽車車門，阿祥與女友嚇得衝到派出所尋求保護，陳男才悻悻然離去，行徑既囂張又惡劣，法院卻認為陳男只是一時情緒激動，依強制罪輕判徒刑2月，可易科罰金6萬元確定。

判決書指出，阿祥（化名）指控說，他在去年1月28日深夜10時許，載著女友開車於國道一號高速公路豐原至台中的南下路段，他行駛最內側車道，陳男卻在後方猛閃大燈，之後，超車到前面故意踩剎車，他認為陳男想挑釁，趕緊變換到中間車道，陳男也跟著變換到中間車道，又故意踩剎車，他把車速放慢，陳男也跟著放慢車速，還故意閃雙黃燈，他認為陳男想滋事，於是下高速公路進入台中市區，女友打電話向警方報案。

他說，陳男仍持續尾隨，狂按喇叭並閃大燈，在環中路哈漁碼頭前，陳男把汽車斜切，擋在他的前方，下車猛踹他的車門，他趕緊倒車離去，陳男又開車追逐，甚至丟擲物品，重複按喇叭等惡劣行徑，女友再度報案，陳男仍緊追不捨，他趕緊開車到中市警局四分局春社派出所尋求保護，陳男才罷手離去，上述惡劣行為，會危害他與女友的生命安全。

陳男則說，阿祥行駛於高速公路突然煞車，害他差點撞上，又故意閃大燈挑釁，他才會逼車企圖理論，不過，他沒有腳踹車門，是阿祥企圖開車撞他，他跳起來閃避，他對阿祥及其女友甚感抱歉，但沒有妨害阿祥行車權利的犯意。

台中地院一審認為，阿祥與女友指證歷歷，又有手機拍攝的照片為證，陳男辯詞不足採信，不過，這只是一般行車糾紛，陳男是一時情緒激動而為之，陳男也願意和解，可惜雙方因金額未達共識而不成，強制罪可判處3年以下徒刑，法官僅輕判徒刑2月，可易科罰金6萬元，陳男上訴二審，堅稱自己沒有犯意與犯罪，台中高分院見解與一審相同，維持2月徒刑，全案確定。

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