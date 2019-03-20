打造「風車的故鄉」 蔗廍里立全社區有藝思

2019-03-20 14:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大肚蔗廍里立全社區為了讓社區有一個好的生活環境，200多戶的社區人團結一心，合力打造綠美化的社區，不但利用報紙等廢棄物，進行巷道的形象改造，更以風車為入口意象，另建了一座小小風力發電風車，利用大肚山風大時發電，讓社區成為「風車的故鄉」。

立全社區有200戶，其中4、50戶是原住民，居民很多是勞工，低收入戶也多，社區雖不寬裕，但立全社區的住戶卻展現難得一見的團結及向心力，利用廢棄物、回收物，把社區打造成為處處皆環保、戶戶皆藝術的模範社區。

1978年有建商在立全社區興建7大棟4樓分層公寓，但地處偏僻，格局小，並未吸引太多人購買，建商倒閉，公共設施未完成，立全社區當時只有一座路燈，只靠一口水井維生。

由於地下水井馬達時常損壞，當時只有20多戶的社區人為了解決問題，2000年便成立環保志工隊，展開整個社區的大翻轉。

立成環保志工隊總幹事陳達成表示，大肚山冬天風大，社區人便決定將社區人最討厭的風化為社區特色，將入口意象設了很多風車，自詡立全社區是風車的故鄉。

還在社區借用一塊土地，除了開發成菜園，還設置可發電風力發電小風車及太陽能板，一旦風大利用風車來發電，夏天日照足就用太陽能板發電，還有騎自行車人力發電，可支撐菜園旁的一處小小休憩處的一個晚上用電。

立全社區最讓人驚艷便是全社區人合作，進行巷道形象改造，幾乎家家戶戶的大門口，都跟環保志工隊一同合力展開美化，每一處公寓的樓梯口都會有一個設計，若該棟是原住民的住家，就可看到代表原住民的圖騰，一般民眾則照自己的願望設計，整條巷道強烈展現社區人對社區的熱愛及團結。

此外，一般社區人對社區髒亂牆壁多半是用彩繪，但立全社區卻藉著報紙加上彩繪，立體介紹立全社區過去是生產甘蔗及製糖的過程的歷史，現場還擺設傳統碾碎甘蔗的石頭機具，讓民眾得知立全社區的發展過程。

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