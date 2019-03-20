超酷！駁二法籍駐村藝術家 用竹子打造哪吒六臂鎧甲

2019-03-20 13:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕駁二法籍駐村藝術家喬納森．西瑟芬，來台首度挑戰東方材質竹體結構，完成他想像中大鬧龍宮的哪吒六臂竹鎧甲，跟電影鋼鐵人一樣，穿戴起來還可以控制彎曲、伸展等動作。

法國的互動雕塑藝術家喬納森，長期研究機械結構與人體之間的相互關係，天馬行空地在人體上安裝許多人類所沒有的結構，試圖創造出無限可能，他過去曾製作穿戴式作品，酷似電影裡的鋼鐵裝，採用仿生、擬態的概念，將這些幻想的肢體裝載在人身上。

喬納森來高雄駁二駐村後，深入瞭解高雄人文生活與宗教信仰，他更試著就地取材，首次挑戰以歐洲少見的竹子作為材料，駁二工作人員帶著他拜訪在地竹行，向高齡近90歲的老師傅陳仙泰請教工具、剖竹技法與塑型技術後，喬納森花費了許多時間自我專研，將過去木作榫接的經驗融入竹藝創作，在駁二展出「復古未來派工事」作品展。

文化局代理局長王文翠表示，駁二透過藝術家進駐計畫不斷進行國際交流，讓外國藝術家看見不同面向的城市面貌。首次來台的喬納森，對於台灣在地文化有著極大的興趣，加上過去受到華語功夫片與西遊記等名著的影響，發現哪吒的特殊身體構造與他的創作理念相互呼應，完成他想像中大鬧龍宮的哪吒六臂竹鎧甲，激發出無限想像力。

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