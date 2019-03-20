紫斑蝶季活動開跑 週末到林內看紫蝶飛越國道

2019-03-20 13:52

〔記者詹士弘／雲林報導〕一年一度的紫斑蝶大遷徙已經發生，林內紫斑蝶季也配合開跑，今天尖峰時刻每分鐘約有109隻紫斑蝶飛國道；林內鄉長張維崢表示，鄉公所將在3月23、24、30、31日4天舉辦紫斑蝶季活動，歡迎民眾週末到林內觸口看紫蝶飛越國道。

「2019蝶來幸福 閃耀林內」將紫斑蝶的獨特生態結合林內鄉周邊文化產業、觀光資源、生態教育，讓民眾欣賞「蝶來幸福 閃耀林內」奇特美景，更是堂最佳的生態教育課，讓民眾了解紫斑蝶的習性和特質，除展現雲林良好的生態環境，也希望讓紫斑蝶永續飛舞於林內。

今年紫斑蝶季活動期間3/23、3/24及3/30、3/31，紫斑蝶主會場區有林內小農市集、精彩舞台表演；觸口區的賞蝶賞花、風車DIY；坪頂成功國小更準備了親子闖關等活動，民眾可以透過各區域的主要活動來集章，除了換取小麥環保杯，也能參與每日的摸彩。

只要遊客來林內紫斑蝶季參與活動，前往三大活動區域（主舞台、觸口、坪頂成功國小）闖關，集滿3個章就能兌換精美禮品。

林內鄉長張維崢表示，紫斑蝶季邁入第12年，特地編製「斑特福來」舞蹈，讓全台灣的小朋友都能跟著這首歌一起唱唱跳跳，在不同的地點一同參與林內鄉一年一度的盛會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/