新北反對做核廢料貯存場 侯友宜批經濟部做不好

2019-03-20 13:41

〔記者周湘芸／新北報導〕面對不讓核四重啟、核二三延役，引發外界關注，經濟部長沈榮津昨天強調，因為新北、宜花東屏與金門、澎湖2離島共7縣市反對做核廢料最終貯存場，核廢無法處理。對此，侯友宜今出席活動指出，「請經濟部別忘記了，是你做不好，不是我不讓你過，這才是重點啦！」

侯友宜說明，乾式貯存場要擺在核一廠，其實最重要的是，到底它的水保有沒有按圖施工，水保經過很多人的審查，它沒有辦法按圖施工，這個地方沒有安全，就沒有一切。

侯友宜說，新北市從來沒有反對過任何在用電上，能夠提供給國家更多資源，但是沒有安全就沒有一切，所以這是最重要的基本，請經濟部都要尊重新北市所有人安全最重要的考量。自己也會找時間去看看經濟部部長沈榮津。

此外，談到行政院長蘇貞昌前陣子提到拚治安，近日三重就發生槍戰，侯友宜指出，新北市只要自己當市長的一天，絕對不允許治安有任何的挑釁。治安一定是零容忍，不但治安、公安、交安，三安齊發，全力去整頓，三重的聚眾鬥毆的事情，如果構成組織犯罪的集團性、常習性、暴力性，全部用組織犯罪移辦，絕對不寬貸。

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