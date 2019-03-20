廣播名嘴吳樂天逝世 家屬：代表一個時代的結束

2019-03-20 13:40

〔記者許國楨／台中報導〕以《傳奇人物廖添丁》節目聞名的廣播名嘴吳樂天，上週六病逝，遺體暫存在台中殯儀館，今天除其胞兄到靈堂弔唁，兒子及親友也在靈位前折紙蓮花哀悼，家屬說，他的過世代表一個時代的結束，他除帶給老百姓一個令人難忘的娛樂文化，也因為他的衝撞體制才有媒體的開放，「說書人」的歷史定位該給他一個正名。

吳樂天，本名吳泰嶺，1991年成立電台「民主之聲」，長年擔任主持人，數度與政府角力，更被稱作「南部人的劉德華」，全盛時期曾有上百萬聽眾，是台灣早期社會印象深刻的聲音，更以台語講古廖添丁故事聞名，原本長年都住在新北市，幾年前中風後由兒子接回台中照護，往返醫院復健，卻因身體每況愈下安排住到安養中心，一住近4年。

本月16日晚間6點多，兒子接到安養中心的病危通知趕赴陪同到醫院，一直到晚間9點多宣告辭世，享壽73歲，遺體暫存在台中殯儀館，今天中午除胞兄吳水西自台南新營北上到靈堂弔唁，兒子及親友也在靈位前折紙蓮花哀悼，據家屬轉述吳水西說法，吳水西透露，弟弟中風臥病好幾年了，這樣也算是解脫了。

家屬不捨說，就像李敖、金庸一樣，吳樂天的過世代表一個時代的結束，他除帶給老百姓一個令人難忘的娛樂文化，也因為他的衝撞體制才有媒體的開放，算是爭取台灣媒體自由的先驅，「說書人」的歷史定位該給他一個正名，表彰他的台語說書給大家的貢獻。

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