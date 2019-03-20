醫訊》打造友善醫院 中醫大新竹附醫獲贈66台輪椅

2019-03-20 13:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕社團法人親慈慈善會暨三陽工業股份有限公司匯集會員愛心，共同捐贈66台輪椅給中國醫藥大學新竹附設醫院，其中包含10台骨科輪椅、6台高背輪椅，方便骨折、腳部受傷及肢體癱瘓者就醫使用，減輕病患及家屬的困擾。

親慈慈善會理事長徐健表示，該會創立逾40年來，以相親相愛、慈善博大的精神，在台灣各地提供愛心捐獻。考量中醫大新竹附醫是新設立的醫院，相關資源尚待補充，因此該會捐贈輪椅，方便就醫民眾，也是會員的三陽工業董事長吳清源一同共襄盛舉。

中醫大新竹附醫院長陳自諒代表接受，並致贈感謝狀，強調該院以「病人優先，病人第一」守護在地健康，藉由愛心輪椅捐贈，共同打造舒適、安全、平安、健康友善醫院。

親慈慈善會新竹分會理事黃俐荃說，這次捐贈一般輪椅50台、骨科輪椅10台、高背輪椅6台。高背躺式輪椅使用於肢體癱瘓者，輪椅可傾斜式靠背與可拆卸式踏板，也可使皮膚受壓面積分散，避免壓瘡發生；骨科輪椅加強腿部固定，適用於骨折或腳部受傷的病人。骨折患者曾先生並現場操作骨科輪椅的使用方式。

三陽工業協理田人豪說，行動不便的患者或長者就醫時，家屬常為了搬運及攜帶輪椅感到困擾，希望藉由捐贈輪椅，方便病患就醫。

徐健表示，親慈慈善會創立逾40年，以相親相愛、慈善博大的精神，在台灣各地愛心捐獻，目前會員約8000到1萬人，每人每月捐獻100元，每月善款累計逾100萬元，其中提供急難救助就超過30萬元。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/