農業整合加值型專區 台南青農創造綠金、黑金傳奇

2019-03-20 13:05

〔記者王涵平／台南報導〕台南設置2處農業經營專區，推動優良農地整合加值利用，吸引近50位青農返鄉，創造綠蘆筍、黑豆的綠金、黑金傳奇，更多青農投入，將是台南農特產品行銷國際的生力軍。

南市農業局長李朝塘表示，台灣耕地面積狹小且零星分散，加上農業人口外流、農民高齡化問題、經營規模小等因素造成農民收益偏低，農業局自2013年起推動優良農地整合加值利用計畫，設置將軍專區及學甲專區。

將軍農業經營專區由將軍區農會執行，已推動7年，實施範圍共121公頃，農地利用率達95％，專區核心作物為綠蘆筍，副核心作物為胡蘿蔔。

學甲農業經營專區2013年起設置，由學甲區農會作為經營主體，實施範圍於今年擴大面積為166公頃，核心作物為黑豆，潛力作物為硬質玉米。預計本年度農地利用率可達98％，並已吸引12位青農返鄉投入農作。

學甲區農會2018年將核心作物改為黑豆，契作面積為16公頃，皆通過產銷履歷驗證，除了以農會品牌販售黑豆原料外，為增加產品多樣化，學甲區農會持續開發黑豆加工產品，如醬油膏、薄鹽清蔭油、黑豆醋等，以增加農產品附加價值，提升產業發展。

李朝塘表示，吃在地、食當季的蔬果雜糧是消費者健康、養生的最佳選擇，相關訂購訊息可洽台南市將軍區農會06-7942201、學甲區農會06-7833212。

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