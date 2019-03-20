退回頭冠不做模特兒 高中美少女為偏鄉童圓夢

2019-03-20 12:51

〔記者黃建華、洪臣宏／高雄報導〕還記得1年多前勇敢退回伊林模特兒大賽季軍頭冠的高中美少女張筑貽嗎？放下模特兒五光十色的舞台，她選擇走入偏鄉，帶領高雄杉林地區12位學童一起用走秀登上舞台、展現自信；值得一提的是，她同時整合包括母親在內、5位年輕時曾有設計師夢想的空大大姊姊、阿姨們，結合她們的巧手，一起為偏鄉童創造一場別開生面的時裝秀活動。

張筑貽目前就讀高師大附中二年級，2017年從1000位競爭者中獲得伊林模特兒海選大賽季軍，但她為了想要實踐回饋社會的夢想而退回頭冠，捨棄鎂光燈與伸展台，選擇走入偏鄉。

這一年來，她帶領杉林地區杉林國小與新庄國小共12位偏鄉學童學習走秀、出書，並整合了5位年輕時曾有設計師夢想的高雄市立空中大學的大姊姊、阿姨們一起為偏鄉孩子努力。

其中，包含了她的母親吳素莉，以男性大襯衫改造成小女生洋裝，創造出《爸爸的溫度》系列服飾。

「偏鄉孩子上舞台」行動發起人張筑貽表示，國外正興起一種「便宜時尚」 （Cheap Chic）概念，是對服裝「快時尚」的反動，已開發國家消費者不願在穿衣過程中再傷害環境，因此回頭找回舊衣的溫度。

她指出，這次共計有《爸爸的溫度》、《媽媽的擁抱》牛仔衣改造、《汗水的感動》工作服改造等等3套不同型態服飾，就是以此為概念，透過舊衣本身的故事、注入新生命，搭建起為三代圓夢舞台元素。

由於張筑貽退回模特兒大賽頭冠、關懷偏鄉，曾兩度登上《自由時報》頭版報導，高雄市議員曾麗燕特別在自己的臉書粉絲頁上推薦她成為高雄觀光代言人，並獲近萬人點閱率、許多留言都表達贊同，曾麗燕並將在此次議會市長施政質詢時，當面建議韓國瑜以在地優秀又有愛心的年輕人代言城市。

據張筑貽的爸爸張天雄透露，本月24日張筑貽受高雄空大大傳系陳欣欣主任邀請、與前台藝大校長謝顒丞對談，現場帶領12位偏鄉童、5位大姊姊設計師一起走上舞台，為《偏鄉孩子上舞台─我和我的模特兒學生們》新書的發表行銷，同時與空大師生分享這段時間投入關懷偏鄉的心路歷程。

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