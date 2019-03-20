免疫治療健保給付 肺癌病人仍應遵從醫囑選擇

2019-03-20 12:23

〔記者歐素美／台中報導〕衛福部健保署公告4月1日起，肺癌中的大細胞癌、鱗狀上皮細胞癌、肺腺癌免疫療法藥物給付標準，宛如提供患者「一線生機」，台中慈濟醫院胸腔內科醫師邱國樑表示，免疫療法價格昂貴，但非人人適用，須審慎與醫師討論。

73歲周婦因長期咳嗽就醫，低劑量電腦斷層檢查後確診罹患肺癌第三期。家屬考慮其高齡，擔心其體力無法負荷傳統治療，經與邱國樑討論後，因患者為上皮細胞癌、沒有基因突變、做免疫染色標記陽性反應高，最後施行免疫治療。

周婦經每3週接受1次「免疫檢查點抑制劑」注射，施打兩劑後回診檢查，腫瘤明顯縮小，兩年療程，腫瘤從乒乓球大小縮小到像綠豆，僅出現輕微皮膚乾癢副作用。

邱國樑指出，免疫療法可用在第一線免疫指標表現高的病人或後線治療，例如經過化療、標靶、放射線治療失敗的病人。免疫治療除單獨使用，也可以合併化療、放療及不同免疫藥物使用，但如何搭配，須由醫師參照病人臨床狀況研判後決定。國外也有患者尚未接受其他治療，只要免疫標記反應越高，就施作免疫治療。

台中慈濟醫院癌症中心主任高瑞和表示，人體產生癌細胞時，免疫細胞會主動攻擊並殲滅它。但醫學研究發現，癌細胞要自保也會產生一種物質干擾免疫細胞，使免疫細胞無力攻擊癌細胞，讓癌細胞有機會成長變大。免疫檢查點抑制劑就是讓癌細胞無法干擾免疫細胞的活性，使免疫細胞能重新整裝進行攻擊，達到殲滅癌細胞效果。

但高瑞和表示，並不是所有癌症都適用免疫療法，目前各類癌症已有的標準治療都經過實證有治療效果，建議患者可依照醫囑，先接受癌症標準治療，再視狀況與醫師討論是否進行免疫療法。

邱國樑強調，注射免疫檢查點抑制劑會引起身體免疫反應增強，並產生皮膚炎、腹瀉、肝腎功能異常、荷爾蒙功能失調，甚至肺部纖維化等副作用，嚴重時可能致命，因此治療過程需密切追蹤，以免發生危險。

邱國樑說，肺癌分為四大類：小細胞肺癌、大細胞癌、鱗狀上皮細胞癌、肺腺癌。4月1日起，健保試行部份就是小細胞癌之外的其他三種肺癌。提醒有肺癌家族史、吸菸20年以上、工作環境有空氣污染暴露的人，每兩年做一次低劑量電腦斷層篩檢，提早預防，即使篩檢病人有4分之1會查出異常，也屬於早期，治療成功機率很高。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/