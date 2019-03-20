追緝山老鼠…盜伐熱點：竹投嘉3縣

2019-03-20 12:18

〔記者簡惠茹／台北報導〕林務局選在國際森林日前夕公布5大類山老鼠與犯案熱點，最大宗為竊取樹頭殘料，主要集中在新竹縣、南投縣和嘉義縣，林務局指出，去年盜伐件數降到8年來新低，今天特別公布資料是希望激發民眾共同監視，官民協力建構綿密的森林防護網。

林務局指出，林務局統計2011年到2018年間，從轄管國有林中發生違反森林法的盜伐與盜採案件中分析發現，最大宗的是竊取「樹頭殘材」，占65 %；最為國人痛恨，對森林傷害也最大的砍伐「生立木」，佔12 %；盜採高價的森林副產物佔11 %；竊取貴重漂流木佔9 %；挖掘「園藝奇木」則佔3 %。

林務局統計，每年盜伐、盜採案的總件數，也從2011年、2012年都是近350件的高峰逐年下降，去年發生157件，是8年來的新低，林務局分析，2010年起與法務部高檢署及內政部警政署共同成立「檢警林平台」，整合查緝盜伐量能，加上2015年修訂森林法，大幅提高山老鼠刑責，已使盜伐案件情勢略見緩和，且近年林務局有300多名年輕生力軍加入森林護管員行列，搭配嚴密的山林巡守機制，使得盜伐生立木的困難度明顯增加，山老鼠轉而伐採較易取得的樹頭殘材。

林務局說明，「樹頭殘材」來自日治到1980年代砍伐原始林期間，伐木後遺留下許多樹頭根基部，其中紅檜、扁柏與肖楠等因為紋理特殊且具芬芳香氣，民間喜於蒐藏加工製成木藝品，再加上樹頭殘材因為材積小，切割無須使用大型機具，搬運方便，犯案成本低及獲利大等特性，導致在交通便利地區，如北宜公路宜蘭沿線、桃園復興鄉山區與北橫沿線、新竹五峰與尖石山區、苗栗南庄山區、南投竹山杉林溪亞杉坪林道、鹿屈山、嘉義縣豐山村千人洞、阿里山鄉阿里山公路沿線等，均常有盜伐樹頭殘材的山老鼠出沒。

至於國人最痛恨的砍伐整棵活生樹木的盜伐「生立木」案件，林務局指出，近年因為樟芝盛行，盜伐樹種以用於培育樟芝段木的牛樟、香杉為主，生立木的盜伐熱點有部分與竊取樹頭殘材的近似，都是位於有這些樹種分布且交通便利的地區，此外，近年高雄旗山也出現多起盜伐相思樹生立木的山老鼠，多數是販售作為製作栽培菇菌的太空包。

林務局表示，常被盜採的高價森林副產物，以牛樟芝為大宗，則是常發生在新竹尖石與五峰山區、苗栗南庄山區、台東紅石林道、花蓮玉里鎮中平及富里鄉永豐山區，這類山老鼠多半梭巡於早期被砍伐或風倒的牛樟、香杉倒木採取樟芝，但也常只為了取得樹穴中的牛樟芝或香杉芝而伐倒百年巨木。

至於竊取貴重漂流木的山老鼠，林務局表示，他們常常選在風災過後，出沒於上游有大面積崩塌林地的溪床伺機撿拾，或是先以機具將標的物就地埋在溪床中，再利用夜間運出，包含宜蘭蘭陽溪、天狗溪、和平溪出海口、桃園石門水庫、大安溪與濁水溪上游以及東部卑南溪出海口，都是此類案件的發生熱點。

盜挖園藝奇木的山老鼠，林務局指出，則常出現在屏東恆春半島，找尋被落山風長年自然雕塑下，樹型獨特的七里香、山黃梔與九芎，先斷根再整棵挖掘高價賣給不法園藝商及建商，作為庭院造景樹材。

林務局也提醒，不管是哪種山老鼠，背後都有收贓與販售的大老鼠，而這些大小老鼠之所以能存活，是因為「東西賣得出去」。因此不要購買來路不明的奇木藝品或樟芝產製品，才能根絕盜伐，林務局今年將推出台灣木材的產銷驗證制度，讓消費者能認明合法伐採的木製品，從源頭消弭山老鼠，檢舉盜伐免付費專線0800-000-930（您－您－您－救－山－林）。

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