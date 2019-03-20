醫病》川崎氏症有五大特癥 醫師警覺救5歲童

2019-03-20 11:59

〔記者歐素美／台中報導〕川崎氏症，因病因不明，常造成5歲以下孩童持續發燒，若患者未出現草莓舌等5項明顯症狀，往往容易被忽略，日前1名5歲大的男童，持續發燒一星期，就醫時，幸豐原醫院小兒科醫師發現男童眼睛及嘴巴出現異樣，進一步安排心臟超音波檢查，才確診其罹患川崎氏症，及時提供治療。

豐原醫院小兒科主任馬志豪表示，川崎氏症除會造成幼兒持續發燒不退，另有5項明顯典型症狀如下：眼睛紅但無分泌物、草莓舌及嘴巴乾裂、手掌及足部紅腫、身體軀幹出現疹子、頸部淋巴結腫大。

5歲男童就診時，雖持續高燒38度c 長達一星期，眼睛紅但無分泌物，加上嘴巴乾裂，只出現其中2、3種症狀，診斷不易，經進一步安排抽血、心臟超音波掃描。

豐原醫院小兒心臟科醫師林聖哲指出，川崎氏症患者，冠狀動脈周圍會有發炎反應、血管擴大或產生動脈瘤等狀況，也可能出現二尖瓣逆流或心包膜積水情形，甚至造成心臟收縮功能不良。

5歲男童的冠狀動脈明顯發炎、二尖瓣也有逆流情形發生，確診罹患川崎氏症，經由高劑量免疫球蛋白治療，之後再觀察發燒的情形，85%的患者皆能獲得改善，僅10%-15%會反覆發燒。男童經治療後，1周即出院返家。

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