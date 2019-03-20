淡蘭古道 11友邦觀光主管大讚生態旅遊典範！

2019-03-20 12:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府觀光旅遊局受財團法人「國際合作發展基金會」邀請，於「生態觀光推廣研習」活動帶領台灣友邦的觀光界人士，走訪結合文化歷史和自然生態的淡蘭古道，獲得國際友人好評與讚美，非常值得一遊。

經由國合會安排，觀旅局與來自世界各地包含帛琉、所羅門群島、吉里巴斯、史瓦帝尼、貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、海地、聖克里斯多福等11國觀光單位主管，以淡蘭古道做為分享生態觀光案例，向國際介紹西太平洋珍藏的秘密-淡蘭古道，盼透過分享與實地走訪，提升淡蘭古道國際知名度。

觀旅局企劃科長章世政指出，淡蘭古道「HEAL」（History， Ecology， Adventure ，Leisure）特色為題，說明淡蘭古道已成為療癒系旅遊型態，實際帶領學員走訪淡蘭古道北路─金字碑古道，以及近期最夯的深澳鐵道自行車Railbike，帶大家浸淫在山林步道的療癒能量中。

淡蘭古道的自然美景，令大家讚嘆連連，途中大家爭相和「金字碑」、「淡蘭石柱」合照，來自尼加拉瓜的Laura Margarita Zepeda說，淡蘭古道的美，要透過親自走一趟才能體會，一個充滿驚奇的旅程，帶領我們親近大自然，也享受鳥語花香；來自宏都拉斯的Mario Alejandro Rosa guevara說，感謝觀旅局打造這麼棒的步道，為國際生態旅遊立下典範；來自貝里斯的Jorge Aldana說，步道的景色簡直令人屏息，沿途的美景和自然風光，覺得非常值得◦

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