惡劣！公園連續7棵樹被「斷頭」 今又見鳥榕也中刀

2019-03-20 11:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕樹木悲歌！彰化和美惠中公園，連續幾天有7棵樹直接被「斷頭」，殘留樹頭空餘恨；今天又被居民發現公園最大棵的鳥榕也中刀，樹皮狠狠的被砍了一圈，居民發起護樹連署，不讓公園再出現樹木殺手。

縣議員賴清美今天接獲和北里民陳情，因為公園裡頭的綠樹一再殘遭毒手，連日來已經有5棵鳥榕、2棵俗稱「雞蛋花」的緬梔，直接從樹幹底部砍掉；還有數株指甲花也「人間蒸發」；沒想到今天到公園一看，最大棵的鳥榕，竟然底部的樹皮有明顯的環狀砍痕，分明就是要對鳥榕不懷好意，只是因為樹幹比較粗，無法一次得逞。

「真是太可惡了！」卓姓民眾表示，公園樹木是民眾乘涼休閒的好去處，被「斷頭」的樹木約2米高，被砍樹皮的鳥榕約有3米高，如今公園卻一再傳出樹木傷亡名單，令人痛心。

和美鎮公所建設課長林豊翔表示，公園裡的樹木只要是生長良好的，公所都有維護的必要，已派園藝業者到場進行後續維護，未來將會立告示牌，明確告知民眾，如有傷害樹木花草的行為，一律報警處理。

吳姓園藝業者今天先用泥土包住受傷樹皮部位，再用不織布當成「繃帶」把「傷口」包起來；業者指出，鳥榕的生命力強，泥土包覆「傷口」，保持潮濕，再適度予以水分，等到「傷口」癒合後，再來拆掉「繃帶」。

賴清美表示，由於公園附近沒有監視器，無法確認對樹木下手的人，但公園樹木長得好好的，任何破壞行為就是不對，和美派出所同意將加強巡邏，以確保公園治安與樹木的安全。

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